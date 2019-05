Battlefield V: Viele Anpassungen im neuen Update

Heute ist ein umfangreiches Update für Battlefield V veröffentlicht worden, das die üblichen Fehlerkorrekturen und Verbesserungen einführt. Zu den spannenderen Änderungen gehören die zusätzlichen Schützenpositionen, die schlechtere Vehikel kampftauglich(er) machen sollen. Bei den Waffen, Gadgets und Spezialisierungen wurden zahlreiche Balance-Korrekturen eingeführt, damit unterschiedliche Spielstile in der gleichen Situation erfolgreich verlaufen können. Außerdem hat DICE neue Sounds eingeführt, die wohl besser auf Umgebungen reagieren. Konkret werden ab sofort hölzerne Areale und Vegetation besser abgebildet, um das Spielgeschehen authentischer zu gestalten. Und neu ist auch, dass man nun selbst dann noch wiederbelebt werden kann, wenn man im Fahrzeug gestorben ist. Ging vorher ja auch nicht.

Bei der Mechaniker-Klasse hat sich einiges getan, da die Landungsrolle seit dem Launch auf durchwachsenes Feedback stieß (und auch schon mehrfach verändert wurde). Wer das riskante Manöver ausführen will, muss bei der Landung neuerdings eigenständig in die Hocke gehen - der Fallschaden wird dann entsprechend reduziert. Wer sich mit solch tiefergehenden Spielmechaniken auseinandersetzt, wird vielleicht schon selbst auf den "Unterdrückt"-Status gestoßen sein, der die Heilungsfähigkeiten unserer Soldaten beeinflusst. Seit dem Update soll der Feindbeschuss keinen Einfluss mehr auf passive Heilung von Spielern haben, die einen medizinischen Beutel und andere Formen der Heilung verwenden.

Firestorm - der Battle-Royale-Modus von Battlefield V - erhielt weitere Anpassungen, denn neuerdings haben Spieler beim Start mehr Gesundheit und dürfen zusätzliche Stapel an Rüstungsplatten mitschleppen. Auf dem PC gibt es ein überarbeitetes Matchmaking-System für den Spielmodus, alles in allem also vor allem Detailänderungen. Weitere Infos und genaue Zahlenspiele gibt es auf Reddit.

