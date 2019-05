Trailer gewährt Gameplay-Überblick von A Plague Tale: Innocence

Asobo Studio hat sich diese Woche eingehend mit den Gameplay-Features ihres bevorstehenden Adventures A Plague Tale: Innocence auseinandersetzt und zur Veranschaulichung ein kleines Video produziert. Im Spiel übernehmen wir die beiden Geschwister Amicia und Hugo, die irgendwie in dieser düsteren Epoche überleben wollen. Die große Schwester Amica erlernt auf ihrer Reise neue Fähigkeiten, mit denen sie sich besser an ihre Umgebung anpassen kann. Das Video zeigt, dass sich die Kinder manchmal verstecken und Geduld aufbringen müssen, dass andere Situationen hingegen die Flucht oder gar den Kampf erfordern. Obwohl Hugo noch jünger und kleiner als seine Schwester ist, bringt er ein eigenes Set an Möglichkeiten mit sich. Befindet sich der Titel auf eurem Radar? A Plague Tale: Innocence erscheint am 14. Mai für PC, PS4 und Xbox One.

