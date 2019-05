Square Enix erweitert Eidos Montreal um 100 neue Stellen

Eidos Montreal ist seit vielen Jahren eines der einflussreichsten Studios der Gaming-Branche und im Moment arbeiten sie zusammen mit Crystal Dynamics an einem Avengers-Projekt. In einer Pressemitteilung bestätigt Square Enix, dass sie den kanadischen Entwickler in den kommenden Monaten stark ausbauen wollen. Der Publisher investiert in über 100 neue Stellen und rund 1000 Quadratmeter zusätzliche Bürofläche, um in Zukunft an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten zu können. In einer Nebennotiz wird ein brandneuer Motion-Capture-Bereich erwähnt, mit dem Eidos in der Lage sein soll, komplexe Objekte und Umgebungen dreidimensional einzufangen. In der Vergangenheit hat uns Eidos Montreal unter anderem die Deus-Ex-Serie, sowie Shadow of the Tomb Raider präsentiert.