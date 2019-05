Death Stranding: Erwartet uns ein weiterer Trailer?

Death Stranding ist vielen von uns ein einziges Rätsel, allerdings scheint es nicht mehr allzu lange zu dauern, bis wir weitere Details über Hideo Kojimas neues Projekt erfahren. Der Entwickler wird in wenigen Tagen auf dem Tribeca Film Festival in New York auftreten und könnte die Gelegenheit nutzen, um uns einen weiteren Einblick in sein Spiel zu geben. Ein Foto auf dem privaten Twitter-Account von Kojima scheint das zu implizieren, darauf sehen wir im Hintergrund die Benutzeroberfläche einer Videobearbeitungs-Software. Ob wir direkte Gameplay-Aufnahmen sehen werden oder einen weiteren CGI-Trailer bekommen, das alles steht aktuell noch in den Sternen. Spannend dürfte es aber in beiden Fällen werden, vermuten wir zumindest.