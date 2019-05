Blizzard plant 2019 keinen Gamescom-Auftritt

Deutsche Blizzard-Fans konnten die Kölner Gamescom-Messe in den letzten Jahren als lokalen Ausgleich zur Blizzcon wahrnehmen, denn der Publisher war stets prominent mit aktuellen Spielen und Erweiterungen vertreten. In diesem Jahr folgen sie jedoch dem Trend von Sony und bleiben den großen Messen fern. Das Unternehmen hat in einer kurzen Ankündigung bekanntgegeben, dass sie dieses Jahr überhaupt nicht an der Gamescom teilnehmen wollen. Anscheinend konzentriert sich das Studio dafür umso intensiver auf die Entwicklung von Spielen:

"[Um] unseren Fokus auf die Entwicklung aktueller Spiele und zukünftiger Projekte zu bewahren, werden wir keinen Stand auf der Gamescom 2019 aufbauen. Die Show ist für die europäische und globale Gaming-Community von großer Bedeutung und wir werden es vermissen, die Spieler dieses Jahr in Köln zu treffen. Blizzard-[Merchandise] werdet ihr trotzdem im Shopbereich der Gamescom 2019 finden und wir freuen uns darauf, in Zukunft wieder zur Gamescom zurückzukehren."