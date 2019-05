Playstation Plus vermischt im Mai Kochkurse mit Rätseln

Sony hat uns diese Woche verraten, welche Spieler Abonnenten von Playstation Plus im Mai 2019 ohne weitere Kosten herunterladen dürfen. Ab kommendem Dienstag steht Overcooked und What Remains of Edith Finch bereit, zwei Titel, die uns positiv in Erinnerung geblieben sind. Overcooked eignet sich fantastisch für verrückte Koop-Abende, zumindest wenn alle Mitspieler etwas stressresistent sind... What Remains of Edith Finch ist ein emotionales Abenteuer, das euch in die übernatürliche Familie Finch einführt.