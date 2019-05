Gearbox CEO klärt Monetarisierung in Borderlands 3

Gearbox-CEO Randy Pitchford hat auf Twitter Stellung zu einem journalistischen Bericht bezogen, der sich mit den Mikrotransaktionen von Borderlands 3 befasst. Darin sind Statements zu lesen, die während der Gameplay-Enthüllung des Games am Abend des 1. Mai von verschiedenen Seiten getätigt wurden und ein missverständliches Bild der Monetarisierungsstrategie des Spiels zeichneten.

Laut PC Gamer habe Pitchford auf der Veranstaltung Folgendes gesagt:

"Wir werden ein paar coole Kampagnen-DLCs machen. Ich bin sicher, wir werden alle Arten von lustigen Anpassungen vornehmen, wie Köpfe und Skins, aber wir machen keinen kostenlos spielbaren Müll. Es wird keine Mikrotransaktionen geben, es gibt solchen Unsinn [bei uns] nicht."

Paul Sage, Creative Director von Borderlands 3, fügte später hinzu, dass Premiumwährung für Mikrotransaktionen nicht geplant seien und sich das Spiel nicht in der Kategorie "Game as a Service" positioniere. Stattdessen werde es klassische Zusatzinhalte in Form eines Season-Passes geben, der neue Charaktere, Skins und mehr enthalte.

Im eingangs erwähnten Artikel von GameInformer wurde jedoch deutlich, dass kosmetische Gegenstände vielleicht im Spiel separat gekauft werden können. Diesen Bereich wollte Pitchford mit seinen Aussagen klarstellen:

"Borderlands 3 wird den Erwartungen der Spieler von früheren Borderlands-Spielen entsprechen - nur dass Borderlands 3 eine größere, bessere und wertvollere Erfahrung bietet. Wir erwarten, das [alles mit] Kampagnen-Add-Ons zu erweitern", sagte er.

"Auf der Bühne bestätigte ich [unsere] Bemühungen, Borderlands 3 so zu konzipieren, wie ein Borderlands-Spiel sein sollte. Ich sprach über Geschichte, Stil und Design. Ich sprach über unser Engagement, [das sich] beispielsweise in der fortlaufenden Unterstützung des lokalen Splitscreen-Koops und Offline-Spielens [darstellt] - das ist eine Welt, in der Loot-Shooter [normalerweise] in die Schiene des Games-as-Service-Modells gezwungen werden."

"Ich habe zugesagt, dass Borderlands 3 nach dem Start mit großen, unterhaltsamen, wertvollen DLC-Kampagnen und Charaktermodifikationen unterstützt wird."

"Unsere Post-Launch-Pläne [entwickeln sich gut], während wir das Hauptspiel beenden. Wir haben uns jedoch auf einen robusten Saison-Pass geeinigt, von dem ich überzeugt bin, dass er später noch besser bewertet werden wird, als [das Gesamtpaket von] Borderlands 2 - der geltende Goldstandard für Saison-Pässe. [...] Ich habe zugesagt, dass Borderlands 3 keine Monetisierung im F2P-Stil verfolgen wird."

Aktuell scheinen Mikrotransaktionen also an neue Zusatzinhalten gekoppelt zu sein, ganz so wir das aus den vergangenen Installationen kennen. Gleichzeitig machen Pitchfords Aussagen aber ebenfalls deutlich, dass sich die Post-Launch-Pläne des nächsten Borderlands' noch in der Konzeption befinden. Wir werden sicher früh genug davon erfahren.

