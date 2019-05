Catherine: Full Body sorgt für Alpträume

Catherine: Full Body erscheint für europäische Spieler am 3. September und Atlus hat uns diese Woche einen neuen Trailer spendiert, um über Vorbesteller-Inhalte und die umfangreiche Sammler-Edition zu sprechen. Im jüngsten Video werden einige der Gameplay-Neuerungen präsentiert, die Vincent beim Erkunden der Türme überwinden muss, darunter variabel geformte Klötze und weitere, gefährliche Fallen. Das Hauptaugenmerk liegt allerdings weiterhin auf dem neuen Charakter Rin, da sie die Full-Body-Edition mit entsprechenden Zwischensequenzen erweitert.

Der Entwickler weist darauf hin, dass das Game ab sofort digital über den PSN-Store bezogen werden kann. Allen digitalen Vorbestellern wird ein exklusives, statisches PS4-Design mit den drei Protagonistinnen im Spiel, Catherine, Katherine und Rin, zugesichert.

Gehaltvoller geht es in der "Heart's Desire Premium Edition" zu, die knapp 79,99 Euro kosten wird, wie es in der Pressemitteilung heißt. Darin befinden sich eine spezielle Umverpackung in Form eines Turms, ein Plüschschaf, der Soundtrack auf CD, ein schickes Hardcover-Artbook und ein Steelcase (das offenbar alle Day-1-Käufer und Vorbesteller erhalten sollen), wie ihr unten auf den Bildern sehen könnt.