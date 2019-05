Borderlands 3 war gestern in aller Munde, denn am Abend fand die große Gameplay-Enthüllung von Gearbox Software statt. Von Los Angeles aus haben wir euch via Stream begleitet und einige frühe Missionen angezockt. Was das für ein explosives Chaos war, das seht ihr ab sofort in unserem neuen Video, das 25 Minuten ungeschnittenes Gameplay enthält. Geschriebene Eindrücke findet ihr in diesem Text, was ist euer erster Eindruck vom neuen Borderlands?

