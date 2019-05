Team von Earthworm Jim versammelt sich für neues Spiel

Das 25-jährige Jubiläum von Earthworm Jim findet in diesem Jahr statt und Intellivision Entertainment hat enthüllt, dass das ursprüngliche Entwicklerteam aus diesem Anlass einen exklusiven Nachfolger entwickeln wird. Das Game soll allerdings ausschließlich auf der neuen Retro-Konsole des Unternehmens laufen, dem Intellivision Amico (das im Oktober 2020 erscheint). Bevor ihr euch die Hardware zulegt, solltet ihr am Samstag einen ersten Blick auf besagtes Spiel werfen. Der Entwickler hat für den 4. Mai (um 21:00 Uhr deutscher Zeit) einen speziellen Livestream angekündigt, der weitere Informationen über das Earthworm-Jim-Projekt beinhaltet. Während der Veranstaltung sollen signierte Poster und weitere Preise verlost werden, heißt es dazu in der Pressemitteilung. Den Stream findet ihr auf Twitch.