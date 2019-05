20 Minuten Koop-Gameplay von Conan Unconquered

Conan Unconquered ist ein RTS-Spiel im Conan-Universum, das von Petroglyph Games und Funcom stammt und am 30. Mai für den PC erscheint. Das Team hinter dem Spiel hat uns diese Woche knapp 20 Minuten Koop-Gameplay geschickt, in dem sie uns zeigen, was Zusammenarbeit ihrer Meinung nach bedeutet. Im Spiel müssen zwei Spieler eine Basis aufbauen und sie gegen angreifende Kräfte beschützen. Petroglyph-Designer Renato Orellana und der Community-Manager Jens Erik Vaaler von Funcom erklären euch im Video, worauf ihr dabei achten müsst. Wir haben das Game ebenfalls vor kurzem angespielt und wollen deshalb unsere Eindrücke empfehlen.

