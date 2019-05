Erste Hauptquest von The Sinking City im Video verfolgen

Fans von Lovecraft-Horror müssen sich noch bis zum 21. Juni gedulden, um in Frogwares Adventure The Sinking City einzutauchen. Das Spiel wurde vor zwei Monaten etwas nach hinten verschoben, als Entschädigung haben wir gestern einen gewaltigen Gameplay-Eindruck des Spiels bekommen. Satte 40 Minuten dauert das Video, das die erste richtige Hauptquest im Spiel vorstellt. Allzu große Spoiler braucht ihr nicht zu befürchten, denn neben den Charakteren spielt in The Sinking City die Interaktion mit der Spielwelt eine große Rolle.

