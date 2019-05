Wir begleiten euch durch den heutigen Spezial-Livestream zu Borderlands 3

Normalerweise finden unsere täglichen Gamereactor-Livestreams am Nachmittag statt, doch weil heute ein Tag der Feierlichkeiten ist, haben wir uns etwas anderes überlegt. Gearbox Software stellt am Abend erstes Gameplay zu Borderlands 3 vor und wir werden die Präsentation für euch begleiten. Dóri und Lisa sind extra dafür nach Los Angeles gereist, um im heutigen Spezial-Livestream ab 19:00 Uhr mit euch zusammen in den nächsten Ableger der Loot-Shooters einzutauchen. Das solltet ihr nicht verpassen, den Stream findet ihr auf unserer Liveseite.