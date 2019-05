Operation Oracle in Ghost Recon: Wildlands gelandet

Ubisoft wird heute die Operation Oracle für Ghost Recon: Wildlands freischalten und damit das zweite Jahr der DLC-Unterstützung abschließen. In dieser speziellen Missionsreihe werden die Ghosts mit der Befreiung einer wichtigen Geisel beauftragt. Das Unidad-Militär hat einen Techniker gefangen genommen, um von einem größeren Geheimnis abzulenken, das wir natürlich aufdecken müssen. Bis zum 5. Mai ist das Game übrigens auf allen Plattformen (Xbox One, Playstation 4 und PC) kostenlos spielbar - komplett und mit allen Inhalten. Sämtlicher Fortschritt wird online gespeichert und auf euer Profil übertragen, falls ihr das Game später mal kaufen solltet. Unten findet ihr noch den offiziellen Trailer und einige Screenshots zu Operation Oracle. Was zockt ihr am Wochenende?

