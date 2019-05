Frischer Trailer zu The Elder Scrolls Online: Elsweyr

Seit der Einführung des MMO The Elder Scrolls Online vor fünf Jahren haben wir viele Updates und DLC-Drops aus dem Team von Zenimax Online gesehen. Eine Mischung aus freiem und bezahltem DLC-Inhalt hat dem MMO eine lange Lebenszeit serviert - und jetzt kommt das Land der Khajiits in die Elsweyr-Erweiterung, die im Juni dieses Jahres startet.

Der neue Trailer zeigt diese dunklen Länder auf eine seltsame und wunderbare Weise. Die Auferweckung der Toten und die Beherrschung der dunklen Künste sieht wie ein großes Thema in der diesjährigen Erweiterung aus. Es ist jedoch ziemlich illegal, wie Spielregisseur Matt Firor im Interview unten sagt, also sei vorsichtig, wo du deine neuen Nekromantiefähigkeiten einsetzt.

Elsweyr ist nicht das Ende der diesjährigen Inhalte, da die Season of the Dragon-Inhalte im dritten Quartal mit dem DLC-Dungeon-Paket und im vierten Quartal mit einem Story-DLC fortgesetzt werden, also ist Nekromantie nur ein kleiner Teil der neuen Dinge, die Spieler 2019 genießen können. Freust du dich auf die Erweiterung von Elsweyr?

