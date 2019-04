Team Sonic Racing will uns mit Teamkollegen richtig arbeiten lassen

Während einer kürzlichen Reise nach London, um Team Sonic Racing zu spielen, sprachen wir mit Derek Littlewood, Studio Design Director bei Sumo Digital, und dem Designer Ben Wilson über das Spiel. Uund während unseres Gesprächs erzählte uns Wilson, wie sie das Spiel um diese Teamidee herum aufgebaut haben und ermutigte die Leute zur Zusammenarbeit.

"Wir geben den Spielern viele Fälle, in denen sie tatsächlich Dinge mit Teamkollegen machen können, so dass es sich anfühlt, als ob man mit ihnen arbeitet und sie nicht nur da sind", erklärte er. "Und als das alles klickte und sich gut anfühlte, kam das Versprechen des Teamrennens wirklich zusammen, weil man diese Momente hat, in denen man tatsächlich nach dem sucht, was seine Teamkollegen sind und wie es ihnen geht, und daran interessiert ist, ihnen zu helfen, ihren Platz zu verbessern, weil sie dann nützlicher sind, weil man sie aufladen und noch besser machen kann. Also ist dieses Zusammenspiel das Neue an diesem Spiel."

Für weitere Informationen kannst du gerne unsere frische Vorschau lesen und Gameplay angucken. Gefällt dir diese teamorientierte Idee?

