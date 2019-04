Tonnenweise exklusives Gameplay aus Team Sonic Racing

Erst letzte Woche nahmen wir an einer Preview-Veranstaltung in London teil, um Sumo Digital und Segas neuesten Rennsporttitel Team Sonic Racing zu sehen. Während unserer Zeit dort haben wir drei Level gespielt: Hidden Volcano, Frozen Junkyard und Lost Palace. Wir haben eine Vielzahl von Spielmodi ausprobiert, wie ihr an den Titeln der einzelnen Videos unten sehen können, einschließlich des Mehrspielerbereichs und der Einzelspieler-Kampagne. Ach ja, eine Vorschau haben wir auch!

Skip

Skip

Skip

Skip

Skip