Off-Road-Rennspiel Overpass rast im Oktober los

Overpass, ein von Zordix Racing entwickelter Offroad-Rennsimulator, wird sich noch in diesem Jahr auf alle Plattformen stürzen - und zwar im Oktober 2019. Der Rennsimulator lässt uns eine Vielzahl von Buggys und Quads von legendären Namen wie Yamaha, Suzuki und Arctic Cat spielen, während wir über zerklüftete Hänge auf einer Vielzahl von wilden Hindernisparcours fahren. Um den Rennansatz zu unterstützen, wird das Spiel eine realistische Physik-Engine verwenden, die von den Spielern verlangt, dass sie präzise und sorgfältig bei der Steuerung ihres Fahrzeugs sind, sonst riskieren sie, die Kontrolle zu verlieren und abseits der Strecke zu beschleunigen.

Overpass wird auch über einen Karrieremodus verfügen, der die Spieler in die professionelle Offroad-Szene führt, wo sie mit dem Gewinn der Wettbewerbe beauftragt werden, um Sponsoren anzuziehen und ihre Marke zu stärken. Der Mehrspieler-Modus hingegen ist ein anderes Ding und fordert den Spieler heraus, jeden Track bis ins kleinste Detail zu verstehen, um die besten Zeiten zu veröffentlichen und zu zeigen, dass er der Meister des Offroad-Rennsports ist.

Wie bereits erwähnt, wird Overpass im Oktober dieses Jahres auf PC, PS4, Switch und Xbox One kommen, was bedeutet, dass wir nicht zu lange warten müssen, um diesen Renntitel in die Finger zu bekommen.