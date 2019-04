Marcus "Notch" Persson ist bekannt als der Schöpfer von Minecraft, obwohl er in den letzten Jahren eher wegen kontroverser Aussagen über Social Media in die Kritik geraten ist, die ausreichten, dass ihn Microsoft Anfang des Jahres aus dem Splash-Text des Spiel entfernte. Nun stellt sich heraus, dass er auch bei den Feierlichkeiten abwesend sein wird, wenn das Spiel sein zehnjähriges Jubiläum feiert, wie von Variety berichtet.

"Seine Kommentare und Meinungen spiegeln nicht die von Microsoft oder Mojang wider und sind nicht repräsentativ für Minecraft", sagte ein Microsoft-Sprecher in einer Erklärung gegenüber Variety und fügte hinzu, dass er seit dem Verkauf des Studios im Jahr 2014 nicht mehr an der Entwicklung beteiligt war. Am 17. Mai findet bei Mojang in Stockholm eine Presseveranstaltung statt, bei der es um die Geschichte des Spiels und die Zukunft geht, so dass wir im Moment nur bis dahin warten müssen, um zu sehen, was kommt. Seid ihr mit dieser Entscheidung einverstanden?