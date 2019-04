Geschenke für Spieler von Mortal Kombat 11 wegen Towers of Time

Wie wir letzte Woche berichtet haben, sind wegweisende Änderungen für Mortal Kombat 11 und dessen Onlinemodus Towers of Time auf dem Weg, nachdem Beschwerden von Kritikern und der Community gleichermaßen aufkamen. Der Challenge-Tower wurde kritisiert, weil er manchmal zu schwierig und gleichzeitig sehr geizig darin ist, Spielerbelohnungen zu verteilen.

Entwickler Netherrealm hat sich nun zu einigen Sachen verpflichtet, zusammen mit seinen plattformspezifischen Rollout-Plänen. PS4 und Xbox One kriegen Anfang nächster Woche einen großen Patch, der die Schwierigkeit der KI in den Türmen reduziert und gleichzeitig erhöhte Kurrency-Belohnungen ausgibt. Dieses Update wird auch das "Dankeschön-Geschenk" enthalten, das aus einer Auswahl verschiedener Belohnungen besteht: 500.000 Koins, 500 Herzen, 1000 Seelenfragmente und 1000 Zeitkristalle (und zwar für alle Spieler).

Die Nintendo Switch- und PC-Plattformen haben eine längere Liste von Updates, die über zwei verschiedene Patches veröffentlicht werden, von denen der erste die schwierigsten Modifikatoren in den Towers of Time angehen und einige allgemeine Korrekturen und Stabilitätsverbesserungen vornehmen wird. Auch dieser Patch soll "in den nächsten Tagen" eintreffen. Der zweite Patch wird Anfang nächster Woche für diese beiden Plattformen veröffentlicht und enthält die gleichen Anpassungen wie die Updates für PS4 und Xbox One.

Die vollständigen plattformspezifischen Patch-Notizen findst du hier.

