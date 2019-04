Dritter Teil von Fantastische Tierwesen startet Ende 2021 in Kinos

Warner Bros. Pictures hat den Veröffentlichungstermin für den dritten Teil von Fantastische Tierwesen bekannt gegeben. Der Film startet am 12. November 2021 in den Kinos. Die Ankündigung wurde heute von Ron Sanders, President, Worldwide Theatrical Distribution and Home Entertainment, gemacht. Die Produktion des neuen Films soll im Frühjahr 2020 beginnen.

"J.K. Rowling schuf ein atemberaubendes Universum, das Menschen jeden Alters gefangen genommen hat und uns auf eine außergewöhnliche magische Reise mitnimmt", sagte Sanders. "Warner Bros. ist so stolz darauf, die filmische Heimat der Zauberwelt zu sein und freut sich über die Zukunft der Fantastic Beasts-Reihe. Wir freuen uns darauf, das dritte Kapitel der Fünf-Film-Reihe im November 2021 dem Publikum auf der ganzen Welt zugänglich zu machen."

"Wir sind unglaublich begeistert und haben Vertrauen in die Fantastic Beasts-Serie", sagte Toby Emmerich, Chairman der Warner Bros. Pictures Group. "Wir alle glauben, dass dieser Veröffentlichungstermin den Filmemachern Zeit und Raum geben wird, damit ihre Kunst wirklich gedeihen kann und sie unseren Fans den bestmöglichen Film liefern können."