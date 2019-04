Mit einem bei SegaBits veröffentlichten Bild wir erstmals Jim Carrey als Dr. Robotnik in der Sonic-Verfilmung gezeigt. Das inoffizielle Bild wurde mit dem Verweis geleakt, das heute ein erster Trailer auftauchen soll. Mal schauen, ob das stimmt. Der Look von Sonic in der Realverfilmung wurde in der Vergangenheit heiß diskutiert.