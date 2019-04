Mojang spendet 100.000 US-Dollar für sauberes Wasser

Mojang hat enthüllt, dass sie 100.000 US-Dollar an Charity Water gespendet haben, die daran arbeiten, sauberes Wasser an diejenigen zu liefern, die es brauchen. Vor ein paar Tagen hat der Entwickler seine Website genutzt, um zu erklären, dass er bereits eine Spende von 10.000 Dollar an die Wohltätigkeitsorganisation geleistet hat, und die Fans aufgefordert, eine neue Minecraft-Karte und ein neues Skin-Paket kostenlos herunterzuladen. Dies heißt The Travelling Trader, das das Ergebnis einer Partnerschaft mit Jigarbov Productions ist und ab sofort für Android, iOS, PC, Switch und Xbox One erhältlich ist. Mojang sagte, wenn es 100.000 Mal heruntergeladen würde, würden sie weitere 90.000 Dollar für die Sache spenden, was in weniger als einem Tag geschah. Wenn du den Rucksack aber nicht selbst hast, kannst du dir den Trailer unten ansehen, bevor du das tust.

