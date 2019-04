Reddit-Nutzer dokumentiert Game-Breaking-Bug in Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11 wurde gerade erst veröffentlicht (hier unsere Kritik) - und nun wird bei Reddit die Erfahrung mit etwas Besorgniserregenderem geteilt - einem dicken Game-Breaking-Bug in der Krypt.

Der dokumentierte Fehler hält einen davon ab, Belohnungen zu verdienen oder Türme zu vervollständigen, wenn man Kenshi's Augenbinde benutzt, bis man 0 Seelen erreicht, was einem die Fehlermeldung "there was an error contacting the Mortal Kombat server" serviert, obwohl man noch online ist.

Der besagte Reddit-User sagt, dass er mit anderen Personen gesprochen hat, die das gleiche Problem hatten. Und obwohl es noch keinen offiziellen Fix gibt, sind immerhin einige temporäre Lösungen auf Reddit zu finden. Dazu gehören die Verwendung von Skelettschlüsseln oder Shao Kahn-Truhen, um Seelen zu gewinnen, oder der Weg zum Turm der Zeit mit drei separaten Türmen und zwei davon, um Belohnungen zu erhalten, ohne dass das Spiel abstürzt. Bist du schon auf diesen Fehler gestoßen?

Skip