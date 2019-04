Minecraft's Village & Pillage update lands with amusing bugs

Minecraft hat in diesem Monat das Village & Pillage-Update erhalten. Aber wie mehrfach berichtet, gibt es nach diesem Update einige ziemlich seltsame Dinge mit den Dorfbewohnern, einschließlich der Tatsache, dass sie die Betten der Spieler für sich selbst stehlen.

Nun, wir sagen Diebstahl, aber wir meinen wirklich, einfach im Bett zu schlafen, wenn man nicht da ist. Dies ist jedoch nicht der einzige Fall, in dem die KI auftritt. Denn es gibt auch Händler, die nicht aufhören zu laufen, endlos brütende Dorfbewohner und auch Kinder, die auf die Betten springen, wurden entdeckt.

Was die beabsichtigten Änderungen betrifft, so gibt es neue Skins für die Villager und ihre Zombie-Pendants, und sie haben jetzt einen Tagesablauf, wie das Treffen an der Dorfglocke und die Arbeit. Jeder wird versuchen, sein eigenes Bett und seinen eigenen Arbeitsplatz zu finden, und jeder Beruf hat einen bestimmten Block, der als Arbeitsplatz fungiert. Eisengolems spawnen, wenn sich genügend Dorfbewohner treffen, und es gibt sogar einen neuen Maurerberuf. Hast du irgendwelche lustigen Verhaltensweisen von Dorfbewohnern gefunden?