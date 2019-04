Schicke The Legend of Zelda - Encyclopedia endlich auf Deutsch

Seit einigen Tagen ist mit The Legend of Zelda - Encyclopedia das umfangreiche Nachschlagewerk zu einem der erfolgreichen Nintendo-Reihe endlich auch in deutscher Übersetzung erhältlich. Mit dem neuen Nachschlage-Artbook von Tokyopop erhalten Fans auf über 300 sehr liebevoll gestalteten Seiten eine Menge Hintergrundinfos zur Serie. Mehr als 1000 Abbildungen unn einiges an Text liefern fast alle Details und Hintergründe zu den bisher erschienenen Spielwelten.

Im ersten Kapitel der Enzyklopädie werden Zelda, Link und die einzelnen Völker und Bösewichte beschrieben. Teil Zwei enthält eine umfangreiche Datenbank, die alphabetisch alles bis zum Zora-Saphir erklärt. Die Dungeons, Feinde und Monster der verschiedenen Teile kommen zum Abschluss des Lexikons ebenfalls nicht zu kurz. The Legend of Zelda - Encyclopedia kostet 29,99 Euro und ist im Buch- und Comic-Fachhandel sowie online erhältlich. Kleine und große Fans der Serie werden hier eine ganze Menge interessante Fakten finden, versprochen!