Tragisches Ende von Hardcore-Run in Minecraft nach fünf Jahren

Wir alle kennen das Gefühl der Angst in Minecraft, wenn man in eine Höhle schlüpft und da mehr Monster sind, als man erwartet. Oder man wird versehentlich in Brand gesteckt und kann sich nicht selbst löschen - und das ist leider exakt die Art von Problem, mit dem Twitch-Streamer Philza in letzter Zeit zu kämpfen hatte. Normalerweise wäre das keine Nachricht wert, aber sein Tod im Spiel durch diese hitzigen Umstände bei etwa einer Stunde und 12 Minuten in dieser Twitch-Video hat eigentlich eine viel tiefere Bedeutung - es war das Ende eines fünfjährigen Dauerlaufs im Hardcore-Modus des Spiels, der einen Weltrekord darstellt. Das mag sich toll anfühlen, aber es war ein saurer Geschmack im Mund, als Philza erkannte, dass es eine Spinne und ein Baby-Zombie waren, die den legendären Run beendet haben. Hast du den Hardcore-Modus ausprobiert?

