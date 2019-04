Riot Games blockiert offenbar Gerichtsverfahren ehemaliger Angestellter

Letztes Jahr veröffentlichte Kotaku einen investigativen Bericht über Riot Games, in dem es um Vorwürfe des Sexismus im League of Legends-Studio ging. Und jetzt haben sie berichtet, dass der Entwickler Anträge gestellt hat, um zwei Frauen, die Klagen eingereicht haben, in ein privates Schiedsverfahren zu zwingen. Was bedeuten würde, dass sie nicht in der Lage wären, rechtliche Schritte einzuleiten.

Dies geht aus angeblichen Dokumenten hervor, die den US-Kollegen vorliegen, in denen Riot offenbar sagt, dass die Mitarbeiter bei der Einstellung im Unternehmen auf ihr Recht auf Klage verzichtet haben. Dies liegt an einer Schiedsklausel, wie der Anwalt von Riot erläutert, was bedeutet, dass Streitigkeiten getrennt von Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden. "Es kann keinen Zweifel geben, dass der Kläger einem Schiedsverfahren zugestimmt hat", heißt es in einem Dokument und fügt hinzu, dass "Ansprüche auf Diskriminierung, Belästigung und Vergeltung sowie auf fällige Löhne ausdrücklich aufgeführt sind".

Ryan Saba - ein Anwalt, der diejenigen vertritt, die Klagen gegen Riot einreichen - sagte Kotaku zufolge in einem Interview, dass es einen Präzedenzfall für ein Geschworenenverfahren gibt, auch wenn es sich um Schiedsklauseln handelt. "Die heutigen Handlungen dienen nur dazu, die Stimmen von Personen zum Schweigen zu bringen, die sich gegen ein solches Fehlverhalten aussprechen und zeigen, dass die Worte des Unternehmens nur Lippenbekenntnisse waren", schrieb er.

Riot Games fügte in einer E-Mail hinzu: "Unser Engagement für den Aufbau und die Aufrechterhaltung einer Weltklasse- und integrativen Kultur bei Riot ist unverändert, und wir schätzen jeden, der uns geholfen hat, ein besseres Unternehmen zu werden. Wir haben anerkannt, dass wir unsere Kultur und Gemeinschaft verbessern können - wir haben Fortschritte gemacht und sind sehr darauf konzentriert, dies auch weiterhin zu tun. Wir haben alle unsere Verfahren und Richtlinien bewertet, auch die im Zusammenhang mit dem Schiedsverfahren. Die gesamte Arbeit ist in vollem Gange, und wenn wir vorankommen, werden wir nicht zögern, Änderungen vorzunehmen, sobald wir sorgfältig geprüft haben, dass diese Änderungen uns dazu bewegen, die richtige Richtung für Unruhen und Aufständische einzuschlagen".