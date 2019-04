Anfang des Jahres hatte Nintendo unerwartet enthüllt, dass sie keine richtige Vision für Metroid Prime 4 finden konnten und sich entscheiden mussten, alles aufzugeben und mit den Entwicklern der vorherigen Spiele der Serie, den Retro Studios, neu zu beginnen. Es wurde jedoch irgendwie erwartet, dass Retro bereits weiter fortgeschritten war, als Nintendo die Nachricht offenbarte. Aber es scheint, als würden sie erst jetzt das komplette Team zusammenstellen. Momentan sucht Retro Studios satte 12 neue Mitarbeiter, wie auf der Website zu sehen ist. Darunter einen Art Director, der beauftragt wird, eine "künstlerische Vision" für das Spiel festzulegen. Es scheint daher, dass das Spiel noch nicht einmal die Konzeptphase erreicht hat, da einige der neuen Positionen exakt dazu beitragen müssten. Es sieht also so aus, als müssten wir einige Jahre warten, um Samus Aran erneut in Aktion zu sehen.