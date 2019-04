Playstation Now bei über 700.000 Abonnenten

Playstation Now wirkte von Sony wie ein etwas anderes Angebot, da es in der Werbung nicht so prominent vermarktet wurde wie beispielsweise Playstation Plus. Und der Start selbst in der Mehrheit der Welt schien irgendwie keine Priorität zu haben. Aber es scheint trotzdem zu laufen, denn hat Sony beim Investorengespräch bestätigt, dass die Anzahl der Abonnenten um jedes Jahr um etwa 40 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet, dass aktuell rund 700.000 Abonnenten registriert sind.

Seitdem via Playstation Now auch PS4-Titel hinzugefügt wurden und diese Spiele lokal heruntergeladen werden können, ist zudem die Anzahl der Stunden, die Abonnenten mit dem Dienst verbringen, stark angestiegen. Und die Anzahl der für lokal heruntergeladene Games genutzten Stunden ist doppelt so hoch wie die der Benutzer für das reine Online-Streaming. Darüber hinaus hat Sony gesagt, dass sie auf der Corporate-Strategiesitzung am 21. Mai mehr über ihre Pläne für Playstation Now bekannt geben.