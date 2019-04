Mario Tennis Aces bis nächsten Freitag kostenlos spielen

Falls ihr am Wochenende noch nichts Spannendes zum Spielen habt, könnt ihr ja mal einen Blick in Mario Tennis Aces werfen. Nintendo hat im eShop eine "spezielle Demoversion" des Sportspiels veröffentlicht, mit der man noch bis zum nächsten Freitag kostenlos auf die Online-Modi zugreifen darf. Fortschritte und freigeschaltete Inhalte werden ins Hauptspiel übertragen, alle Teilnehmer erhalten zudem ein virtuelles Outfit des Superstars Mario. Jeder der sich bei der Aktion registriert, greift darüber hinaus einen Code für "Nintendo Switch Online" ab - die Premium-Mitgliedschaft, die zum Online-Spielen benötigt wird. Wie Nintendo schreibt, erhält man den Zugangscode per E-Mail. Freitag, am 3. Mai um 10 Uhr endet diese Aktion.