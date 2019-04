Sebastian Vettel und Lewis Hamilton teilen sich F1 2019-Cover

Codemasters wird Sebastian Vettel und den Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton auf dem Cover des diesjährigen Rennspiels F1 2019 zeigen. Laut der Pressemitteilung will das Unternehmen mit dieser dualen Darstellung die Rivalität im Rennsport illustrieren, die im Übrigen das bestimmende Thema des Spiels zu sein scheint:

"Mit dem neuen Cover von F1 2019 wollten wir den Fans das Gefühl von Rivalität näherbringen, das sich durch den Sport zieht. Daher freuen wir uns sehr, dass wir die größte Rivalität aller Zeiten wieder aufleben lassen können, indem wir Ayrton Senna und Alain Prost zurück auf den Bildschirm bringen", schreibt Codemasters' F1-Franchise-Director Paul Jeal in der offiziellen Pressemitteilung. "Ihre Duelle begannen 1984 und gipfelten im Aufeinandertreffen der beiden beim Grand Prix von Japan 1990. Die Rivalität wurde über den Sport hinaus bekannt und gilt für F1-Fans als die Größte aller Zeiten. Wir wissen, dass unsere Community sich sehr über die spielbare Rivalität der beiden Legenden freuen wird."

Die Legends-Edition enthält acht Rennherausforderungen für Senna- und Prost, die Käufern übrigens auch im Story-Modus zur Verfügung stehen. Außerdem dürfen Besitzer dieser Version drei Tage früher spielen, also schon am 25. Juni.

Wer die "Jubiläums-Edition" von F1 2019 kauft, erhält zwei Gewinnerautos der klassischen Saison von 2010. Hierbei handelt es sich um den Ferrari F10, den Fernando Alonso und Felipe Messa gefahren haben, sowie um den McLaren MP4-25 von Lewis Hamilton und Jenson Button.

"Zudem freuen wir uns sehr, nun endlich die FIA Formula 2 Championship in unserem Franchise begrüßen zu dürfen. Das ist eines der am meist[en] gewünschten Features und fügt mit George Russell, Lando Norris und Alexander Albon drei Fahrer hinzu, die den Sprung nach der 2018-F2-Saison in die F1 2019 Saison geschafft haben. Wir können es kaum abwarten zu verraten, wie das den Karriere-Modus beeinflussen wird."

F1 2019 erscheint am 28. Juni auf PC, Playstation 4 und Xbox One