Helden-Quartett mit frischen Szenen im neuen Persona Q2-Trailer

Atlus' Persona-Marke ist in der letzten Woche heiß diskutiert worden, immerhin haben die Japaner neue Informationen zu Persona 5 Royal und dem frisch angekündigten Musou-Ableger Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers veröffentlicht. Doch noch lange bevor wir uns mit diesen beiden Spielen auseinandersetzen dürfen, wartet ein weiteres, nur auf dem ersten Blick kleiner erscheinendes Abenteuer auf dem Nintendo 3DS auf uns.

In Persona Q2: New Cinema Labyrinth verfrachtet es die Phantom Thieves aus Persona 5 in eine mysteriöse Schattenwelt, die eng mit der Filmbranche verbunden ist. An ihrer Seite steht scheinbar der komplette Cast an spielbaren Figuren aus den neueren Persona-Rollenspielen, den uns Atlus in einem neuen Video näher vorstellt. Besonderes Augenmerk wird hierbei auf die weibliche Protagonistin aus Persona 3 Portable gelegt, die im ersten Spiel der Reihe noch fehlte.

Persona Q2: New Cinema Labyrinth ist ein klassischer Dungeon-Crawler mit rundenbasiertem Kampf und Grind-Faktor. Übrigens wurden bereits DLC-Pläne für das Hardcore-RPG angekündigt, darunter verschiedene Booster, etliche DLC-Personas und alternative Navigatoren. Persona Central hält euch darüber konkreter auf dem Laufenden. Release ist der 4. Juni.