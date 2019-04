Forscher weisen Zusammenhang zwischen Sozialkompetenz und Gaming nach

Spiele wurden mit der Zeit immer beliebter, was die Akzeptanz des Mediums steigen ließ. Dadurch wuchs das Interesse der Forschung an dem Thema, die über die Jahre zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen sind, wenn es um den Einfluss von Games auf Kinder und Jugendliche geht. Viele Wissenschaftler konnten belegen, dass Spielen keine negativen Auswirkungen auf die Entwicklung grundlegender, sozialer Fähigkeiten hat, doch norwegische Forscher wollen nun doch einen Zusammenhang festgestellt haben. Und der betrifft vor allem Mädchen.

Science Daily hat einen Bericht, der von der Non-Profit-Organisation "Society for Research in Child Development" entwickelt wurde, veröffentlicht. Die Arbeit basiert auf den Untersuchungen von insgesamt 873 Kindern in Norwegen über einen Zeitraum von sechs Jahren hinweg. Die Studie begann, als die Kinder sechs Jahre alt waren, und endete sobald die Probanden das zwölfte Geburtsjahr erreicht haben. Die Entwicklung wurde kontinuierlich mittels Fragebogen begleitet, Eltern und Lehrer haben zu vertiefenden Einschätzungen beigetragen.

Die Studie legt einige interessante Zusammenhänge auf, am spannendsten ist sicherlich, dass die sozialen Fähigkeiten von Jungen scheinbar nicht durch Spiele beeinflusst werden - ganz im Gegensatz zu einigen Mädchen. Junge Mädchen, die "viel" Zeit vor dem Bildschirm verbringen (wie es in dem Bericht heißt), haben zwei Jahre später schlechtere Einschätzungen im sozialen Verhalten erhalten. Bei Jungen war das nicht der Fall. Insgesamt kommt die Studie zu dem Entschluss, dass das Interesse an den interaktiven Medien und die Entwicklung grundlegender sozialer Fähigkeiten miteinander verbunden ist. Die Studie wurde dafür kritisiert, dass sie eine zu kleine Stichprobe von Kindern untersuche, die darüber hinaus nur aus einem einzigen Land stammen.