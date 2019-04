Microsoft meldet digitales Wachstum und Mangel an Hardware-Umsätzen

Microsofts Quartalsbericht offenbart digitales Wachstum der Xbox-Plattform bei rückgängigen Hardware-Verkäufen. Analyst und Insider Brad Sams spricht in seiner Analyse darüber, dass Microsoft in den vergangenen zwölf Monaten einen Umsatz von 30 Milliarden US-Dollar erzielt habe. Das geht natürlich nicht alles auf die Gaming-Sparte zurück, den Hauptteil der Gewinne verdient Microsoft nämlich durch andere Dienstleistungen. Trotzdem konnte die Xbox-Abteilung im Vergleich zum Vorjahr um 5 Prozent zulegen.

Dieses Wachstum ist hauptsächlich der Software-Sparte und verschiedenen Diensten, wie Xbox Live und den prominenten Game Pass zu verdanken. Die Anzahl der monatlich aktiven Xbox-Live-Nutzer stieg 2018 auf 63 Millionen an, was einem Wachstum von 7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. In den letzten zwölf Monaten haben sich laut dem Bericht vier Millionen neue Benutzer registriert.

Leider sank der Hardware-Umsatz der Xbox-One-Konsolen um ein Drittel, was unter anderem auf die Gerüchte über den Markteintritt neuer Konsolen zurückzuführen ist. Insgesamt stiegen die Einnahmen aus dem Gaming-Segment um umgerechnet 110 Millionen Euro an, die Xbox verzeichnet insgesamt einen Geschäftsumsatz von 2,07 Milliarden Euro.

Quelle: Petri.com