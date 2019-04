Remedy denkt bereits über Nachfolger von Control nach

Control wird erst am 27. August veröffentlicht, doch Entwickler Remedy hat bereits jetzt verraten, dass sie einen Nachfolger machen wollen. Aus diesem Grund sollen sie das Universum des Spiels direkt für zukünftige Geschichten ausgelegt haben. In einem Interview mit dem EDGE-Magazin bestätigt Communications-Manager Thomas Puha, dass Control so konzipiert wurde, dass man mehrere Erzählungen einbauen und tiefer in das Universum eintauchen könne.

"Seien wir realistisch: Control ist ein relativ traditionelles Einzelspielerspiel. Es hat in diesem Sinne eine begrenzte Lebensdauer. Und niemand hier überschätzt, was wir mit einem [solchen] Spiel nach dem Start machen können. Die Fiktion des Spiels und die Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist, ist für uns sehr geeignet, um Dinge hinzuzufügen. Control ist eine Welt, die wir aufbauen möchten und natürlich würden wir Fortsetzungen machen wollen. [...] Einer der Gründe, warum wir bei [Publisher] 505 Games unterschrieben haben ist... nun, sie lassen uns die IP behalten und wir haben auch die Freiheit, ein wenig nach dem Launch zu experimentieren."

Natürlich hängt der Erfolg der Serie maßgeblich davon ab, wie gut die Serie anläuft. Ob Fans mit Remedys Experiment zufrieden sein werden?