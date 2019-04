Madden NFL 20 erscheint im August

Die Madden-Serie von EA gibt es schon seit geraumer Zeit und obwohl der Sport hierzulande nicht gegen das allgegenwärtige Fußballfieber anhalten kann, ist die Reihe jedes Jahr aufs Neue ein gewaltiger, internationaler Erfolg. Nun ist das Erscheinungsdatum der bevorstehenden Installation bekannt und wir haben erfahren, wer auf dem Spiele-Cover thront: Der Rekord-Quarterback Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs ziert Madden NFL 20, sobald das am 2. August für PC, Playstation 4 und Xbox One auf den Markt kommt. Abgesehen davon teilte EA mit, dass das nächste Madden College-Teams und eine überarbeitete Karriere mit dem Titel "Face of the Franchise" bieten werde. Der Trailer verrät euch mehr:

Skip