Respawn verschiebt Titanfall-Pläne nach Erfolg von Apex Legends

Respawn hat mit Apex Legends zweifellos einen echten Überraschungshit gelandet, immerhin sind schon weit mehr als 50 Millionen Menschen in das Battle-Royale-Spiel eingetaucht. Der große Erfolg hat sich mittlerweile auf verschiedene Unternehmensbereiche ausgewirkt, wie Lead Producer Drew McCoy in einem Blog-Beitrag erklärte.

Das Team arbeite täglich daran, "unerwartete Probleme" zu lösen, namentlich vor allem "Exploits, Bugs, Cheater und anderes", verrät McCoy. Im Artikel macht er deutlich, dass sich Respawn noch immer in vielen Bereichen verbessern müsse. Das Studio will effizienter mit den Spielern kommunizieren, die Serverleistung verbessern und Audio- sowie Hitbox-Probleme in den Griff bekommen. Gleichzeitig sei es wichtig, das Spiel frei von Betrügern zu halten. Wie genau das alles umgesetzt werden soll wurde leider nicht erläutert.

Im Blog wird jedoch bestätigt, dass die zweite Season von Apex Legends im Zuge der EA Play, also im Juni parallel zur E3, startet. Bis dahin werden wir wissen, welche neuen Inhalte es im Battle-Royale-Shooter geben soll. Gerüchte sprechen von einer neuen Legende und einer weiteren Waffe.

Abschießend sprach McRoy über die weiteren Pläne von Respawn, abseits von Apex Legends. Weil der Shooter aktuell die größte Priorität genießt, seien andere Titanfall-Pläne des Studios etwas in den Hintergrund gerückt, gibt McRoy zu. Der Producer betonte allerdings, dass keine Entwickler von Star Wars Jedi: Fallen Order, dem anderen Spiel des Studios, an der Unterstützung von Apex Legends mitwirken, da es sich um zwei, voneinander getrennte Teams handle.