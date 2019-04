Katana Zero: Entwickler spendiert mehr Inhalte dank großem Zuspruch

Katana Zero ist ein stylischer 2D-Plattformer, der selbst Genrefans ein paar echt coole Überraschungen zu bieten scheint. Das Game ist letzte Woche auf PC und Nintendo Switch erschienen und konnte sich bereits über 100.000 Mal verkaufen. Entwickler Akiisoft hat die Nachricht selbst verfasst und im gleichen Atemzug neue Inhalte angekündigt. So soll unter anderem ein Speedrun-Modus ins Spiel gelangen, als Teil eines kostenlosen Add-Ons. Katana Zero kostet knapp 20 Euro und hat einige Indie-Fans in diesem Jahr schon mächtig überraschen können.