Ubisoft Montral hat gestern bekanntgegeben, dass sich seit dem offiziellen Serverstart am 14. Februar 2017 über 20 Millionen Spieler in For Honor registriert haben. Fünf Millionen Schwertkämpfer sind allein in den letzten sechs Monaten hinzugekommen. Ab dem 2. Mai startet die nächste Season in For Honor, die unter anderem einen neuen Charakter einführt. Im Trailer bekommt ihr einen Überblick über die Angriffe von Hitokiri.

