Subnautica: Below Zero bekommt Landfahrzeug

Genau wie beim großen Bruder Subnautica benötigen Spieler im Standalone-Abenteuer Subnautica: Below Zero ein Fahrzeug, um sich auf der riesigen Karte des Entwicklers Unknown Worlds Entertainment zu bewegen. Die zweite Installation ihrer Franchise ist vor einigen Monaten ins Early Access gekommen und hat nun ein erstes Content-Update erhalten. Darin wird ein angemessenes Transportmittel eingeführt, das selbst bei niedrigen Temperaturen noch funktioniert. Das Schneemobil namens Snowfox ist das erste Landfahrzeug in der Serie und die Entwickler verraten, dass sie bald die Möglichkeit bieten wollen, Hindernisse zu überspringen - das Feature soll in einem zukünftigen Update umgesetzt und weiter genutzt werden. Außerdem wurden neue Kreaturen ins Spiel eingefügt, sowie ein paar weitere Funktionen. Konkrete Infos findet ihr hier.