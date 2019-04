Trefft die Thinbloods in Vampir: The Masquerade - Bloodlines 2

Ein neues Video stellt uns die sogenannten Thinbloods in Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 vor. Diese zweitklassige Vampirgesellschaft ist von schwachen Blutsaugern durchzogen, die weder den gleichen Respekt, noch einen vergleichbaren Rechtsstatus wie die Vollblut-Clanmitglieder genießen. Zu Beginn von Bloodlines 2 können Spieler aus einer von drei Thinblood-Disziplinen wählen, die an die ursprüngliche 'Pen and Paper'-Vorlage erinnern. Diese einzigartigen Fähigkeiten lassen sich im Spielverlauf verbessern, erklärt Paradox Interactive. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 erscheint Anfang 2020 auf PC, Playstation 4 und Xbox One.

