Planet Zoo vom Jurassic World Evolution-Studio angekündigt

Frontier Developments (Planet Coaster, Jurassic World Evolution) hat diese Woche Planet Zoo für den PC angekündigt. In diesem Parkbau-Simulationsspiel können wir einen eigenen Zoo bauen und verwalten, natürlich stehen das Wohlergehen und die Erhaltung unserer Tiere an erster Stelle (aber ein Zoo finanziert sich eben auch nicht von selbst). Die komplexen Bedürfnisse und Anforderungen der verschiedenen Tierwelten müssen also mit den entsprechenden Vorlieben der Parkbesucher kombiniert werden. Planet Zoo wird im Herbst auf dem PC erscheinen, unten seht ihr das erste Gameplay-Material.

