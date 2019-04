Blizzcon kehrt 2019 zurück

Es wurde spekuliert, ob Blizzard Entertainment nach der Kontroverse aus dem letzten Jahr (rund um Diablo Immortal) nicht vielleicht ihre Blizzcon auf Eis legen würde. Zum Glück ist das nicht der Fall, die Blizzcon wird Anfang November (1. und 2. November) also erneut im Anaheim Convention Center in Kalifornien stattfinden. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Warcraft sind Festspiele zum Thema geplant, außerdem wird in diesem Jahr ein zusätzlicher Saalbereich gebucht. Wer seinen Winterurlaub vorverlegen will, sollte sich mit dem Vorverkauf beschäftigen, der findet diesmal in zwei Wellen statt (am 4. und am 9. Mai).