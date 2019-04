Layers of Fear 2 wird am 28. Mai für PC, PS4 und Xbox One erscheinen, das hat der Publisher gestern mitgeteilt. In ihrem neuen Spiel führen uns Bloober Team zu einem filmischen Theater-Setting, das gepflegten Horror verspricht. Knapp zehn Stunden soll die gruselige Erfahrung unterhalten, sagt zumindest der Publisher. Seid ihr bereit dafür?

