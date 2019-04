Red Faction: Guerrilla Re-Mars-tered kommt im Juli zur Switch

THQ Nordic brachte uns letztes Jahr das Re-Mars-tered-Paket von Red Faction: Guerrilla - eine aktuelle Version des Spiels für PS4, Xbox One und PC. Nun haben wir erfahren, dass auch Switch-Spieler den roten Planeten verwüsten dürfen. im Juli erscheint der Titel Nintendos Hybridkonsole zum Preis von 29,99 Euro. Auf auf dem Hybriden dürfen wir zwischen Performance oder visuellen Details wählen, Red Faction: Guerrilla wird nämlich auch auf der Switch die vollständig überarbeiteten Grafiken nutzen, die wir schon in den anderen Versionen für PC, PS4 und Xbox One gesehen haben. Außerdem werden Schatten und Beleuchtung angepasst, da es im Handheldmodus eine optionale Bewegungssteuerung gibt. Ein neuer Trailer gibt euch einen Vorgeschmack darauf.

