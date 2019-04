Entwicklung von Devil May Cry 5 wurde beendet

Devil May Cry 5 wurde erst letzten Monat veröffentlicht und scheint entgegen aktueller Trends (Stichwort Games a as Service) bereits vollständig fertig zu sein. Nachdem Capcom den Arena-Modus "Bloody Palace" als kostenloses DLC nachgereicht hat, haben sich Fans auf ein zusätzliches Kapitel mit den weiblichen Nebendarstellerinnen gefreut. Diese Hoffnungen wurden vom Game Producer Matt Walker nun jedoch dementiert:

"Leider ist die [Entwicklung] von DMC5 fertig. Ich persönlich würde die Damen auch gerne spielbar sehen. Wir können nur hoffen, dass wir die [Chefetage] irgendwann davon überzeugen können, dass es sich doch lohnen könnte."

Devil May Cry 5 wurde in den ersten zwei Wochen der Veröffentlichung zwei Millionen Mal verkauft, was eine beeindruckende Leistung für die Marke ist. Vielleicht erleben wir irgendwann ja doch noch eine Überraschung, wenn sich das Spiel weiterhin so gut verkauft. Wollt ihr mehr Inhalte für Devil May Cry 5?

