Giga Wrecker Alt. landet nächste Woche, Eindrücke zum Launch

Nächste Woche starten die Konsolenversionen von Giga Wrecker Alt. auf den aktuellen Konsolen. Das Game ist ein Port des 2D-Plattformers Giga Wrecker, das Game Freak letztes Jahr auf PC veröffentlicht hat. Auf der Playstation 4 wird der 30. April als Release-Datum betrachtet, Spieler auf der Nintendo Switch dürfen ab dem 2. Mai spielen und auf der Xbox One müsst ihr euch einen Tag länger gedulden (bis zum 3. Mai).

Publisher Red Star Games hat in ihrer Pressemitteilung noch einmal hervorgehoben, welche Änderungen es in die Alt-Version von Giga Wrecker geschafft haben: 20 neue Rätsel, ein weiterer Schwierigkeitsgrad (5-fachen Schaden!) und ein Hilfscharakter, der uns Hinweise für die kniffligeren Puzzle auf dem Hauptweg gibt. Giga Wrecker Alt. ist mittlerweile auch auf Deutsch lokalisiert worden, mehr Infos zum Game findet ihr in unserer eigenen Kritik. Leider werden die Neuerungen nicht für PC-Spieler im Steam-Shop freigeschaltet, die gehen nämlich komplett leer aus...