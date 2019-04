Star Wars Jedi: Fallen Order unterhält mindestens fünf Stunden

Kampagnen in Shootern befinden sich nicht erst seit dem letzten Call of Duty auf einem absteigenden Ast (Activision strich vergangenes Jahr den Story-Part von Call of Duty: Black Ops 4 für einen zeitgemäßeren Battle-Royale-Spielmodus). Schon davor mussten sich gradlinigere Actionspiele an Faktoren, wie Spielzeit und Abwechslungsvielfalt messen lassen, die nicht immer bei allen Spielen passen wollten. The Order: 1886 gilt seitdem als umstrittenes Beispiel für ein Spiel, bei dem viele Verbraucher über die Länge meckerten.

EA und Respawn Entertainment behaupten jedoch, dass solche Diskussionen beim bevorstehenden Star Wars Jedi: Fallen Order keine Rolle spielen werden. In einem Interview mit Press Start sagte Direktor Stig Asmussen, dass ihr Game deutlich länger als fünf Stunden dauern werde. "Es wird kein kurzes Spiel sein", versicherte der Entwickler.