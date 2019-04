Starlink: Nächste Woche hebt Purpurmond-DLC ab

Ubisoft mag die Produktion von physischem Spielzeug für Starlink: Battle for Atlas eingestellt haben, doch die Entwickler in Toronto werden schon in der nächsten Woche das geplante Content-Update Purpurmond veröffentlichen. Am 30. April erscheint außerdem die neue PC-Version.

Dieses Update, das von einer mysteriösen Erscheinung auf dem roten Mond im Atlas-System handelt, lässt uns zwei neue Regionen erkunden. Es gibt frische Einzelspieler- und Multiplayer-Rennstrecken, das Crimson-Kolosseum schickt ins in den Kampf gegen etliche Gegnerwellen und wöchentliche Herausforderungen sind ebenfalls geplant. Neben diesen "Outlaw Games" warten neue Story-Missionen auf uns. Ubisoft will außerdem eine Reihe neuer Piloten, Raumschiffe und Waffen anbieten, rein digital. Switch-Spieler freuen sich etwa über drei neue Star-Fox-Piloten.